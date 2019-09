Dieta 1300 calorie per dimagrire in salute: menù dei 7 giorni

La dieta 1300 calorie per dimagrire in salute è facile da seguire. La dieta 1300 calorie per dimagrire in salute è una dieta ipocalorica fatta da una grande varietà di alimenti.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta 1300 calorie per dimagrire in salute in una settimana. La colazione è uguale ogni giorno e prevede uno yogurt magro o un bicchiere di latte magro o un bicchiere di latte di soia o di mandorle con fiocchi d’avena e semi di zucca. Lunedì: spuntino con un centrifugato di verdure. Pranzo: zuppa di ceci e farro, preparata con 70 g di ceci secchi, 60 g di farro, zucchine, peperoni e aglio; carote crude tagliate a julienne; un frutto. Merenda: due carote crude. Cena: spezzatino di tacchino, melanzane grigliate e un frutto.

Martedì: spuntino con un centrifugato di vedure. Pranzo: zuppa di orzo e fagioli, insalata belga e una macedonia di frutta. Merenda: 2 cetrioli crudi. Cena: orata al forno, funghi trifolati e un frutto. Mercoledì: spuntino con un centrifugato di vedure. Pranzo: zuppa di riso e soia, insalata di rucola e pomodori e frutti di bosco. Merenda: 2 gambi di sedano crudi a fettine. Cena: ricotta fresca, broccoli al vapore e un frutto. Giovedì: spuntino con un centrifugato di verdure. Pranzo: zuppa di farro, piselli e carote, insalata mista e un un frutto. Merenda: un finocchio crudo. Cena: una coscia di pollo arrosto, senza pelle, broccoli al vapore e un frutto.

Venerdì: spuntino con un centrifugato di vedure. Pranzo: zuppa di lenticchie e orzo, insalata di radicchio e una coppetta di macedonia di frutta. Merenda: 2 carote crude. Cena: omelette di carciofi, insalata di pomodori e cetrioli e un frutto. Sabato: spuntino con un centrifugato di verdure. Pranzo: zuppa di riso e fave, zucchine crude tagliate a julienne e frutti di bosco. Merenda: 2 gambi di sedano crudi. Cena: merluzzo alla pizzaiola, funghi trifolati e un frutto. Domenica: spuntino con un centrifugato di vedure. Pranzo: zuppa di fagioli neri e riso, insalata di finocchi crudi e un frutto. Merenda: 2 cetrioli crudi. Cena: filetto di trota al cartoccio con spezie e aromi, fagiolini lessi e un frutto.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.