Governo, Salvini: lunedì anche noi in piazza

"Quando ci sara' la fiducia ci saremo. Poi saremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre. Ci saremo. Hai voglia che ci saremo. Noi non siamo i centri sociali, noi portiamo le mamme e i papa' in piazza, non i delinquenti di sinistra che tirano le molotov ai poliziotti.

Noi siamo un'altra roba". Cosi' Matteo Salvini, leader della Lega, ai microfoni di Radio 1, alla domanda se anche il Carroccio sara' in piazza Montecitorio con Fratelli d'Italia lunedi' prossimo per protestare contro il governo Conte bis. Un commento anche su Luciana Lamorgese indicata come erede di Salvini al Viminale: "Io giudico le persone dai fatti. E' stata capo di gabinetto del ministro Alfano per tanti anni. Speriamo che nessuno abbia intenzione di smontare il lavoro fatto sul tema dell'immigrazione. Non sarebbe un dispetto a Salvini ma un problema per l'Italia".

(ITALPRESS)