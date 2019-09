Franceschini: la squadra dei ministri Pd piena di voglia di fare. "Una squadra piena di voglia di fare per gli Italiani. @pdnetwork". Cosi' su Twitter il neo ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, ha pubblicato un selfie con la delegazione del Pd nel governo, prima della cerimonia del giuramento al Quirinale.

Anche il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, pubblica la stessa foto su Facebook, ma per polemizzare sul nuovo esecutivo: "Votati... dalla piattaforma Rousseau!! Ma che felicita'! Ecco i ministri Pd in un selfie (pratica da loro sempre contestata) tutti sorridenti! Ma il Governo non dovrebbero sceglierlo gli Italiani nelle urne? C'e' poco da sorridere...".

