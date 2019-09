Ferragni e Fedez a Venezia per il documentario sulla nota influencer

Chiaraferragnineverstop: nemmeno la Mostra del Cinema resiste al richiamo dell'hashtag piu' importante nel mondo della moda e presenta nella sezione Sconfini il documentario realizzato su di lei da Elisa Amoruso, "Chiara Ferragni - Unposted".

Fotografatissima al suo arrivo al Lido assieme al suo compagno Fedez, la Ferragni e il suo universo sono raccontati in questo documentario per quel fenomeno mediatico globale che effettivamente e': un ritratto con interviste a giornalisti, sociologi, scrittori, docenti universitari, che ripercorre la carriera di questa influencer 32enne che raggiunge la bellezza di 17 milioni di follower in tutto il mondo ed e' ormai un modello seguitissimo per quanto riguarda il gusto. "Chiara Ferragni non e' solo un simbolo che incarna i nostri tempi" dice la regista Elisa Amoruso, "ma e' anche la persona che sta dietro al suo personaggio, con le sue fragilita' e le sue radici, che probabilmente sono la chiave per capire l'essenza del suo successo".

(ITALPRESS)