Emma torna con il singolo Io sono bella, scritto da Vasco Rossi

Emma torna con un nuovo album per i suoi primi 10 anni di carriera, anticipato dal brano "Io sono bella", in radio da domani, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Il brano e' stato scritto per lei da Vasco Rossi, insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e prodotto da Dardust.

"Non e' solo una canzone. E' un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Curreri, con la collaborazione di due giovani autori Gerardo Pulli e Piero Romitelli - racconta Emma - Dopo 10 anni di lavoro e' la ricompensa piu' grande che potessi ricevere. Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perche' volevo diventare come lui. Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole .. E quindi sorrido! Sempre con lo sguardo basso, come in questa foto, per nascondere le lacrime anche se sono di gioia. E me la godo ... si' me la godo di brutto".

(ITALPRESS)