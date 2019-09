Un uomo è stato arrestato dalla Polizia a Vittoria per evasione

La Polizia ha arrestato a Vittoria, P.A., 46 anni, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Una pattuglia del Commissariato di P.S. di Vittoria, nel corso di servizi di prevenzione e controllo, ha effettuato un controllo domiciliare presso l’abitazione del soggetto, che in quel momento era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per precedenti reati, non trovandolo presente in casa.

L'uomo era stato arrestato lo scorso 11 luglio per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, a seguito delle quali, in poco tempo, l'uomo è stato rintracciato e bloccato mentre passeggiava poco distante dalla sua abitazione. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.