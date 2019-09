Bomba d'acqua su Vittoria e Pozzallo

La bomba d'acqua che si è abbattuta in territorio di Vittoria ha fatto registrare dalle 13.30 di oggi numerose richieste di intervento al Comando dei Vigili del Fuoco, per danni d’acqua, dapprima a Vittoria dove sono rimaste in panne a causa della formazione di pozzanghere diverse auto con all’interno persone, recuperate dalle due squadre VV.F. attualmente in servizio a Vittoria.

Dalle 14.00 circa a causa di una intensa precipitazione atmosferica, in un quartiere di Pozzallo, in zona sono state inviate tre squadre del Comando provinciale, che inizialmente hanno operato per il recupero delle auto in panne con persone dentro, ed ora stanno operando per lo svuotamento di locali depressi.