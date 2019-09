Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi, giovedì 5 settembre, un’allerta meteo gialla. In tutta l’isola ed in particolare nell’area centro orientale sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il maltempo con piogge abbondanti interesserà la Sicilia per ancora 24 ore.