E’ bastata qualche ora di pioggia per trasformare la via Circonvallazione Ortisiana a Modica in un fiume in piena. Una parte dell’arteria completamente allagata con l’acqua che arriva sui marciapiedi. Difficile transitare sia a piedi che con le auto.

La strada si è trasformata in un fiume in piena forse per alcuni tombini saltati e caditoie otturate. Diversi i disagi in molte zone della provincia di Ragusa dove la pioggia si sta abbattendo da qualche ora.