Carabinieri Ragusa, saluto di commiato del colonnello Federico Reginato

Cambio al vertice del Comando Provinciale dei carabinieri di Ragusa. Il colonnello Federico Reginato lascia il comando al colonnello Gabriele Gainelli.

Stamattina il comandante provinciale Reginato nella sala Briefing del Comando di Ragusa ha incontrato la stampa e ringraziato tutti per la collaborazione avuta in questi anni. “Voglio ringraziare tutti – ha detto Reginato - e oggi non voglio parlare dei numeri o delle indagini di questi anni perché le hanno fatto loro, i comandanti delle varie compagnie territoriali e i loro uomini. Io ho solo cercato di mettero loro nelle condizioni di lavorare al meglio. Loro fanno un lavoro straordinario con pochissime risorse e pochi mezzi e riescono a sopperire a tutti questi limiti con sacrificio personale.

Nel complesso sappiamo tutti che una provincia, una regione, una nazione senza l’Arma dei carabinieri non può proporre un dispositivo di controllo del territorio credibile”. Il nuovo comandante provinciale di Ragusa, Gabriele Gainelli, si insedierà lunedì 9 settembre. Il colonnello Federico Reginato andrà a Savona.