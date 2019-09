Mario Venuti e Urban Fabula in concerto a Modica

Mario Venuti e gli Urban Fabula con "Mario Meet Jazz" a Modica per inaugurare ModikArte, la rassegna musicale firmata Luxury Garage, che vede in programma 14 date per 14 artisti. Un autunno in musica grazie ad una iniziativa senza precedenti che vedrà susseguirsi sul palco artisti e generi musicali diversi, dal Jazz al Rock passando per il Blues, dal 20 settembre al 20 dicembre .

Ad inaugurare la rassegna, venerdì 20 settembre, un progetto elegante e raffinato che dopo avere riscosso il consenso del pubblico, nel "tempio del jazz", il "Blue note" di Milano, fa tappa a Modica al "Luxury Garage". Il progetto si chiama "Mario Meets Jazz" ed è la creatura nata dal connubio artistico di Mario Venuti e gli Urban Fabula. Un progetto che propone al pubblico i classici della canzone italiana ed internazionale insieme ai brani del repertorio di Venuti rivisitati in chiave Jazz. "Mi diverte, mentre scrivo nuove canzoni, - ha raccontato Venuti - interpretare con straordinari musicisti jazz le mie canzoni ma anche pezzi del repertorio classico, brani di Cole Porter come “Night and day”, la bossa nova di Jobim o classici italiani come Bindi”.

Urban Fabula è il progetto artistico di tre giovani musicisti siciliani Seby Burgio – piano; Alberto Fidone – bass; Peppe Tringali – drums. La provenienza da percorsi formativi classici e da numerose esperienze nell'ambito della musica pop e moderna oltre che dal jazz, è sicuramente una delle caratteristiche che contraddistingue il trio. Ciò li rende camaleontici e malleabili senza mai venir meno alla loro personalità, diventando una delle ritmiche italiane più ricercate. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per dare il via ad una rassegna, "ModikArte", che renderà l'autunno musicale modicano, indimenticabile.