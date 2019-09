Novita' al vertice di Sanofi Genzyme, la divisione di Sanofi in Italia specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia, immunologia e malattie rare del sangue. Dal 1° settembre 2019, infatti, e' Marcello Cattani a ricoprire la carica di General Manager mentre Mauro Ninci e' il nuovo Medical Affairs Head. Contestualmente, Mauro Ninci ha assunto anche l'incarico di Country Medical Chair di tutta Sanofi Italia.

Nei nuovi ruoli, Cattani e Ninci entrano a far parte del comitato direttivo di Sanofi in Italia, Cattani anche di quello europeo per quanto riguarda Sanofi Genzyme. Cattani, 48 anni, nato a Milano, vive a Parma dove ha completato il percorso di studi conseguendo una laurea in Scienze Biologiche ad indirizzo biomolecolare cum laude e una specializzazione in Chimica e Tecnologia Alimentari. Vanta una carriera di piu' di 20 anni nelle aree marketing e commerciale del settore chimico-farmaceutico, in ruoli di crescente responsabilita' a livello nazionale, europeo e internazionale.

Milanese di nascita, 57 anni, Mauro Ninci e' laureato in Medicina e Chirurgia con una specializzazione cum laude in farmacologia clinica. Negli ultimi tre anni e' stato Medical Head di Sanofi Genzyme per l'Europa. Ninci ha iniziato la sua carriera nel settore farmaceutico nel 1991, prima in Recordati poi in Verigen, societa' acquisita nel 2005 dalla biotech americana Genzyme. Ha ricoperto diversi ruoli nella ricerca clinica, per poi passare alla direzione medica ricoprendo svariate funzioni (Farmacovigilanza, Regolatorio e Medical Affairs) in posizioni di crescente responsabilita'.

