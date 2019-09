Dieta push up per dimagrire 2 kg: menù dieta lampo

La dieta push up è una dieta lampo che può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. La dieta push up è una dieta ipocalorica molto restrittiva non adatta a tutti.

La dieta push up per dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni si basa sul consumo di frutta, verdura e legumi. Inoltre per avere la perdita di peso con la dieta push up e dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni bisogna bere ogni mattina un bicchiere di acqua calda con il succo di un limone e durante il giorno almeno un litro e mezzo di acqua. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo della dieta push up per dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. Ogni giorno appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua calda e limone. Primo giorno: colazione con una mela, una tazza di tè o di tisana senza zucchero o con un cucchiaino di miele, tre fette biscottate integrali.

Spuntino: un centrifugato di frutta oppure un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 60 grammi di riso integrale lesso, 40 grammi di ricotta di mucca, una mela. Merenda: uno yogurt magro o un frutto a piacere. Cena: 100 grammi di pollo cotto sulla piastra, 200 ml di passato di verdure. Secondo giorno: colazione con un bicchiere di latte di soia, 30 grammi di cereali integrali. Spuntino: un centrifugato di frutta oppure una macedonia di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Pranzo: 60 grammi di pasta integrale, 100 grammi di pesce lesso o grigliato, insalata mista.

Merenda: 100 grammi di mirtilli o uno yogurt magro. Cena: minestrone di verdure e una porzione di tacchino cotto alla griglia. Terzo giorno: colazione con una tazza di tè o di tisana senza zucchero o con un cucchiaino di miele, tre fette biscottate integrali. Spuntino: un centrifugato di frutta oppure un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 60 grammi di riso integrale bollito, 40 grammi di prosciutto crudo senza grasso e due fettine di ananas. Merenda: una pera. Cena: minestrone, petto di pollo cotto alla griglia e una fettina di pane integrale.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione o malattie renali. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.