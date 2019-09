Salvini: il Governo delle poltrone durerà poco

"Il governo delle poltrone dura poco, non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a vincere! Onore e dignita' valgono piu' di 100 ministeri, #maicolPD". Sono state queste le prime parole del leader della Lega Matteo Salvini, dopo l'ufficializzazione dei risultati del voto su Rousseau, che ha sancito il via libera con il 79% al nuovo Esecutivo M5S-PD.

"Lo dico a Di Maio e Zingaretti: potete scappare per qualche mese dalle elezioni, ma non all'infinito. Prima o poi si arriva al voto libero e democratico, non come quello della piattaforma Rousseau", ha poi detto Salvini nel corso di una diretta Facebook. "Sara' piu' serio chiedere il parere di 60 milioni di italiani, anziche' a 60.000 militanti dei 5 Stelle?", ha aggiunto. "Complimenti, 1-0. Avete fatto gol su rigore, fischiato generosamente, ma la partita e' lunga", ha detto ancora Salvini. "Hanno provato a truccarla questa partita. Ci stanno riuscendo, giu' il cappello".

(ITALPRESS)