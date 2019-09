Conte è atteso oggi al Quirinale

Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, e' atteso in giornata al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, la lista dei ministri. Chiusa la fase programmatica, ieri sera si e' aperta la partita della squadra di governo.

Al tavolo con Conte le delegazioni dei due partiti di governo, M5S e Pd, al lavoro per scegliere, come assicurato dai leader, "persone competenti". In mattinata il premier incaricato concludera', con la delegazione di Leu, la giornata di consultazioni con i partiti che faranno parte del governo. Nelle prossime ore si rechera' al Quirinale e domani ci dovrebbe essere il giuramento.

(ITALPRESS)