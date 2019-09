Calabria: smantellata banda narcotrafficanti, coinvolto bimbo 8 anni

Smantellata dai carabinieri una banda di narcotrafficanti che operava tra Gioia Tauro e Rosarno. Numerosi gli arresti. Gli indagati, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare, devono rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga.

L'organizzazione, che aveva base nel territorio della piana di Gioia Tauro, era strutturata in modo capillare e in grado di rifornire di marijuana e cocaina le piazze di spaccio calabresi. Nel corso delle indagini e' emerso che uno degli arrestati non avrebbe esitato a coinvolgere nelle attivita' illecite il figlio, un bimbo di 8 anni, avviandolo cosi' ad una carriera criminale.

(ITALPRESS)