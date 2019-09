Elton John, otto francobolli celebreranno la sua carriera

Elton John diventa un francobollo. La Royal Mail, il servizio postale britannico, ha deciso di rendere omaggio alla lunga carriera di Elton John, emettendo vari francobolli a lui dedicati. Sir Elton diventa il secondo personaggio del mondo dello spettacolo a ricevere l'onore, dopo David Bowie nel 2017.

Otto francobolli riproducono altrettante copertine degli album piu' popolari del pianista di Pinner, tra i quali "Goodbye Yellow Brick Road" e "Honky Chateau", mentre altri quattro - come riporta l'"Independent" - sono disponibili su un foglio e documentano performance dal vivo come il suo concerto all'Hammersmith Odeon di Londra nel 1973. "Non avrei mai pensato di apparire su un francobollo", ha affermato John. "E' meraviglioso, e' un grande onore".

(ITALPRESS)