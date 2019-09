A Pozzallo si lavora in vista dell'apertura delle scuole

Avviate a Pozzallo le attività di manutenzione ordinaria di tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune, per garantire la piena operatività delle scuole e l’apertura dell’anno scolastico senza disagi per gli alunni e il personale scolastico. Il sindaco Ammatuna comunica che il servizio di refezione scolastica sarà avviato regolarmente entro il mese di settembre.

Il servizio, non coinvolgerà solo le scuole d’infanzia; ma anche alcune classi di scuola primaria, che si sono formate in tutti i tre istituti scolastici, e anche una classe di scuola secondaria di primo grado. “E’ un nostro dovere garantire afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione, la manutenzione delle nostre scuole, l’avvio del servizio di refezione, ma soprattutto l’avvio del servizio ASACOM che avverrà anch’esso regolarmente entro settembre nei tempi che presto comunicheremo, e tutto quello che può agevolare il pieno svolgimento delle attività scolastiche, questo è il nostro impegno per i nostri ragazzi” ha dichiarato Ammatuna.