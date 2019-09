Intitolare l'area antistante lo stadio di Scicli al dottore Guccione

Intitolare l'area antistante lo stadio Ciccio Scapellato di Scicli al farmacista Bartolo Guccione. A chiederlo è Forza Italia che in un comunicato evidenzia come gli anni 80 furono anni d'oro per il calcio sciclitano, anni in cui, la domenica, ci si recava al "Ciccio Scapellato" per veder giocare lo Scicli, gloriosa compagine cremisi, resa tale dal Dott. Bartolo Guccione.

Recentissima è la scomparsa del più grande presidente che la Scicli calcistica abbia mai avuto ed a lui, FI Scicli, intende intitolare l'area antistante lo stadio Scapellato, per onorarne la memoria in maniera indelebile, così come da proposta ufficialmente avanzata dai consiglieri Marino e Giannone in sede di consesso cittadino. Certo è che la proposta assumerebbe ancor più risalto se lo stadio fosse agibile e soprattutto fruibile al pubblico, così come un tempo e come da molto, forse troppo tempo, ci si auspica. Resta comunque doveroso offrire tale solenne riconoscimento alla memoria di un uomo eccezionale che tanto ha dato al paese ed a tutti i cittadini sciclitani, amanti del calcio e non.