Dieta frazionata per dimagrire mangiando in salute: menù

La dieta frazionata per dimagrire mangiando in salute prevede una alimentazione giornaliera suddivisa in piccoli pasti durante la giornata. La dieta frazionata è la classica dieta seguita da chi pratica sport.

La dieta frazionata per dimagrire mangiando in salute si basa su una prima colazione, uno spuntino di metà mattina, il pranzo, la merenda, la cena e il dopo cena. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta frazione per dimagrire mangiando in salute. Colazione: una tazza di latte scremato, una frittata con tre uova e una fetta di pane. Spuntino: prosciutto cotto o crudo accompagnato da grissini o pane o un toast con una fetta di prosciutto cotto e sottiletta e una macedonia di frutta di stagione senza aggiunta di zucchero.

Pranzo: pasta integrale al pomodoro con olio e grana, carne alla griglia o al forno o in umido o una porzione di pesce alla griglia. Merenda: un toast o un piccolo pezzo di formaggio o due palline di gelato alla frutta. Cena: una bistecca ai ferri. Dopo cena: uno yogurt o un budino o una tisana drenante al finocchio o tarassaco. La dieta frazionata per dimagrire mangiando in salute prevede ogni giorno il consumo di almeno due litri di acqua e l’esclusione di ogni tipo di vìbevanda alcolica o sagata o zuccherata. Quando di decide di cominciare la dieta frazionata per dimagrire mangiando in salute bisogna anche svolgere una regolare attività fisica.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione o malattie renali. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.