Dieta 1400 calorie per dimagrire 2 kg: menù settimanale

La dieta 1400 calorie per dimagrire fino a 2 kg in una settimana è facile da seguire e si basa sul consumo di carne bianca e verdure. La dieta 1400 calorie per dimagrire fino a 2 kg in una settimana prevede il consumo di almeno duel litri di acqua al giorno.

Ma vediamo in un esempio di menù completo cosa si mangia ogni giorno nella dieta 1400 calorie per dimagrire in una settimana. Lunedì: colazione con un caffè, un bicchiere di latte e due biscotti col miele. Spuntino: due fette di melone giallo. Pranzo: una porzione di pasta integrale, una porzione di petto di pollo alla griglie e insalata mista. Merenda: un grappolo d'uva. Cena: zuppa di ceci, insalata a volontà con lattuga e pomodori. Martedì: colazione con un caffè con un cucchiaino di miele e tre biscotti. Spuntino: uno yogurt magroe 5 fragole. Pranzo: filetto di pesce (platessa, merluzzo, spigola, orata, tonno ecc) cotto con pomodori e aromatizzato con spezie o altre erbe, zucchine alla griglia con sale, olio d'oliva e prezzemolo e insalata di pomodoro. Merenda: una pesca o una mela. Cena: fesa di tacchino, patate cotte al cartoccio e insalata mista a volontà condita con sale e aceto o limone.

Mercoledì: colazione con una tazza di tè verde con un cucchiaino di miele e tre 3 biscotti. Spuntino: un grappolo d'uva. Pranzo: una porzione di pasta integrale e melanzane alla griglia. Merenda: un frullato fatto con una mela e mezza banana. Cena: una porzione di petto di pollo cotto in padella con peperoni rossi e gialli e spinaci lessati. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e due biscotti con miele. Spuntino: due fette di melone o una banana.Pranzo: una porzione di carne di maiale magra alla griglia. Merenda: una macedonia senza zucchero. Cena: spinaci, fagioli con olio d'oliva, sale e pepe una porzione di bietole bollite.

Venerdì: colazione con un caffè addolcito con un cucchiaino di miele e tre biscotti. Spuntino: una pesca o altro frutto. Pranzo: zuppa di verdure con riso, branzino con insalata verde condita con sale, aceto o limone. Merenda: uno yogurt magro e due albicocche. Cena: sogliola al vapore, insalata mista e carciofi al vapore. Sabato: colazione con un bicchiere di latte paezialemtne scremato e due biscotti integrali. Spuntino: un grappolo d'uva. Pranzo: petto di pollo alla griglia, insalata di carote, melanzane grigliate. Merenda: due fette di melone giallo. Cena: due uova sode, spinaci lessati e piselli lessati.

Domenica: colazione con una tazza di tè verde con un cucchiaino di miele, tre biscotti. Spuntino: uno yogurt magro e una pesca. Pranzo: 80 g di fagioli conditi con salsa di pomodoro, una bistecca alla griglia e insalata mista. Merenda: una fetta di anguria. Cena: una pizza margherita o alle verdure. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione o malattie renali. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.