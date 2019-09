Icardi vola a Parigi, doppio colpo Roma con Kalinic e Mkhitaryan

Mauro Icardi saluta Milano e vola a Parigi. L'ex capitano nerazzurro ha raggiunto la capitale francese, ha sostenuto le visite mediche ed e' pronto a firmare il nuovo contratto con il Paris Saint-Germain.

Nell'ultimo giorno del calciomercato estivo il Milan, invece, ha chiuso per l'arrivo di Rebic dall'Eintracht Francoforte in cambio di Andre' Silva: la formula per entrambi e' quella del prestito biennale. Doppia operazione in entrata per la Roma con Kalinic e Mkhitaryan, ufficiale anche la partenza in prestito di Schick verso il Lipsia. La Juventus ha annunciato l'ingaggio di Han dal Cagliari, il Napoli ha accolto Llorente mentre la Fiorentina e' stata l'assoluta protagonista delle ultime ore acquistando Pedro, Bobby Duncan (cugino di Gerrard) e Ghezzal.

In casa Lazio Wallace ha salutato i biancocelesti e giochera' nel Braga, mentre e' sfumato l'affare Pavlovic. L'Atalanta ha accolto Kjaer dopo la rescissione di Skrtel, la Sampdoria ha ufficializzato Rigoni e Seculin, il Cagliari ha ceduto all'estero Bradaric e Despodov, mentre al Torino, sulle tracce di Verdi in queste ultime ore, e' arrivato il portiere Ujkani. Tra i tanti colpi dell'ultima giornata spiccano anche gli approdi di Matri e Romulo al Brescia, di Sala dalla Sampdoria alla Spal, di Babacar al Lecce e il ritorno di Okaka all'Udinese.

(ITALPRESS)