Incidente stradale in via Modica Noto sulla strada per Frigintini. A scontrarsi sono stati un furgone e un’auto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato un ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.

L’arteria è momentaneamente chiusa dalla polizia locale che sta effettuando i rilievi. Notizia in aggiornamento.