Raccolta differenziata a Comiso, l'assessore Biagio Vittoria annuncia tolleranza zero. Dopo quattro mesi dall’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, i cittadini sono stati messi in condizione di potere usufruire di servizi innovativi che rendono facile smaltire i rifiuti, ma è evidente che si rende necessario intensificare i controlli a causa di comportamenti barbari di alcuni incivili.

Nei prossimi giorni verrà potenziata la sorveglianza. L'assessore ha dato mandato al dirigente dell’ufficio ambiente di disporre di un ampliamento del servizio di video sorveglianza sull’intero territorio comunale. Verrà inoltre intensificata la verifica porta a porta dell’avvenuto ritiro dei mastelli. Così come la verifica della posizione Tari di utenze private e commerciali. Non si permetterà a quanti, senza scrupoli, compromettono il decoro sia all’interno, sia all’esterno della città, di perpetuare tale barbaro atteggiamento. Si sta inoltre verificando se esiste la possibilità legale di poter procedere alla confisca del mezzo utilizzato per l’abbandono dei rifiuti.

Si istituirà inoltre un ufficio speciale per la segnalazione di comportamenti illeciti dove i cittadini possono interloquire con la pubblica amministrazione e denunciare i comportamenti illeciti sopra descritti.