Al via la seconda edizione del Premio “I Paladini della Cultura” a Grammichele

Il prossimo 6 Ottobre saranno premiati, a Grammichele, i vincitori della 2a edizione del Premio “I Paladini della Cultura”. Il premio, organizzato dalla redazione della rivista Bianca Magazine e dall'Associazione Giovani Imprenditori di Confcommercio Catania, nasce per valorizzare la cultura e le bellezze della Sicilia e dare riconoscimento alle Eccellenze Siciliane in tutte le arti e professioni.

Si possono segnalare le candidature al Premio per il 2019 sino al 15 settembre all’indirizzo: paladinidellacultura@gmail.com. La candidatura al Premio è libera e gratuita. Il Premio è rivolto a quelle personalità siciliane che contribuiscono con la propria attività a migliorare l’immagine e l‘economia della Sicilia e mantengono con la nostra terra un legame affettivo, culturale ed economico. Il Premio, distinto in sezioni, verrà assegnato a personalità o aziende che si siano contraddistinte per uno o più criteri sotto riportati, a insindacabile giudizio della Giuria, composta da personalità indipendenti che valuteranno le candidature che perverranno alla segreteria del Premio.

Le sezioni del Premio sono: 1° Premio ad honorem; 2° Premio immagine della Sicilia nel Mondo: assegnato a quanti con la propria attività contribuiscono a rafforzare l’immagine positiva della Sicilia nel Mondo; 3° Premio Tradizioni e produzioni siciliane: assegnato a quanti si impegnano con successo al recupero delle nostre tradizioni e alla valorizzazione delle nostre produzioni; 4° Premio Innovazioni: assegnato quanti realizzano reti, sistemi e processi innovativi che valorizzano le nostre produzioni e i nostri territori e contribuiscono a rendere più efficiente il sistema Sicilia; 5° Premio Giovani: assegnato alle nuove generazioni che si distinguono in attività legate ai valori del Premio. Saranno accettatele candidature presentate alla Segreteria del Premio, entro i termini previsti, con un dossier di presentazione.