Italbasket batte Angola 92-61 e vola alla seconda fase dei mondiali

Seconda vittoria dell'Italbasket ai Mondiali in Cina. Dopo aver travolto all'esordio le Filippine (108-62), gli azzurri del ct Sacchetti, sul parquet di Foshan, hanno 'liquidato' l'Angola per 92-61 nel secondo incontro del Girone D.

Con questo successo, Datome e compagni centrano due obiettivi: il passaggio alla seconda fase di Wuxhan, dove si porteranno dietro i punti fatti, e l'accesso al torneo pre-olimpico. Hackett, Belinelli, Datome, Gallinari e Biligha compongono il quintetto base di una Nazionale che, dopo qualche timidezza in avvio, prende quasi subito il largo, andando poi all'intervallo lungo sul 44-21. Match sempre sotto controllo per gli azzurri, che allungano il gap subendo nel finale il nervosismo degli avversari: secondo antisportivo e espulsione per Paulo per una testata a Gentile, a sua volta punito con un antisportivo.

Lo score non lascia dubbi: 92-61 per gli azzurri, che chiudono con 17 punti di Belinelli. Mercoledi' 4 settembre (ore 13.30, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), l'Italia affrontera' la Serbia: in palio, il primato della pool preliminare della rassegna iridata.

(ITALPRESS)