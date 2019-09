Nuovo sbarco migranti a Lampedusa, ancora ferma al largo nave Mare Jonio

Ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio con a bordo le 31 persone rimaste delle 98 inizialmente soccorse. Ieri una donna e due ragazzi sono stati evacuati d'urgenza.

Ma la situazione si aggrava di giorno in giorno. Quella appena trascorsa e' stata la quinta notte a bordo della nave della ong Mediterranea Saving Humans, che lamenta carenze d'acqua e anche casi di scabbia. E mentre si susseguono gli appelli per fare sbarcare i naufraghi rimasti sulla Mare Jonio, stamane, sull'isola e' arrivato un numero imprecisato di maghrebini, circa un centinaio. Sono giunti a Cala Spugne a bordo di un'imbarcazione in legno.

(ITALPRESS)