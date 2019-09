Dieta proteica di settembre per dimagrire subito 3 kg: menù

La dieta proteica di settembre per dimagrire fino a 3 kg in 10 giorni è tra le diete da rientro dalle vacanze estive più seguite. La dieta proteica di settembre può far dimagrire fino a 3 kg in 10 giorni.

La dieta proteica di settembre per dimagrire fino a 3 kg in 10 giorni è una dieta ipocalorica e restrittiva in quanto si basa su un menù giornaliero di circa 800 calorie al giorno. La dieta proteica di settembre non è adatta a tutti e non può essere seguita oltre i giorni previsti. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta proteica di settembre in un esempio di menù completo. Primo giorno: colazione con un caffè amaro, un frutto di stagione. Pranzo: filetto di manzo, insalata mista. Cena: passato di verdure, una porzione di arrosto di tacchino, pomodori.

Secondo giorno: colazione con un tè, due fette biscottate, una arancia. Pranzo: fesa di tacchino ai ferri e carote al vapore. Cena: petto di pollo alla griglia, spinaci al vapore e due prugne. Terzo giorno: colazione con un caffè amaro e spremuta di pompelmo, 2 biscotti secchi. Pranzo: 140 gr. di pollo, peperoni al forno. Cena: 130 gr. di manzo ai ferri, fagiolini, una mela. Quarto giorno: colazione con un caffelatte, 1 fetta biscottata, una pera. Pranzo: 2 uova, piselli. Cena: minestrone di verdure e una porzione di pesce al vapore.

Quinto giorno: colazione con un caffè amaro, aranciata, due biscotti. Pranzo: 150 gr. di fegato, broccoletti. Cena: insalata di pollo, una mela verde. Sesto giorno: colazione con un tè, 2 fette biscottate e una pera. Pranzo: 100 gr. di coniglio, asparagi. Cena: 140 gr. di vitella, pomodori, 2 prugne secche. Settimo giorno: colazione con un caffè amaro, succo di pompelmo, 2 biscotti secchi. Pranzo: uno yogurt greco e una banana. Cena: 70 gr. di prosciutto crudo sgrassato, cavolfiore bollito. Ottavo giorno: colazione con un succo di pomodori e una arancia. Pranzo: frittata di zucchine. Cena: 150 gr. di carne ai ferri, insalata mista e una mela.

Nono giorno: colazione con una tisana e una fetta di pane integrale.Pranzo: due hamburger e un’insalata di pomodori. Cena: carne rossa alla piastra e spinaci al vapore. Decimo giorno: colazione con un caffè amaro, due fette biscottate e uno yogurt. Pranzo: pesce alla griglia e broccoli al vapore. Cena: minestrone di verdure e pollo alla griglia. La dieta proteica di settembre per dimagrire fino a 3 kg in 10 giorni è una dieta non adatta a tutti. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione o malattie renali.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.