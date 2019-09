Salvini: l'unico collante del nuovo Governo sarà dare fastidio a Lega

"Un governo Pd-M5S nasce per fare cosa? Lo fanno per smontare quello fatto? Il dispetto non lo fanno a Salvini ma all'Italia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio24.

"Se ritorna la legge Fornero e si smonta la Flat Tax non e' un dispetto a Salvini ma all'Italia", ha aggiunto Salvini. "E' normale un governo che nasce per bloccare il paese? Noi facciamo sempre quello che abbiamo fatto, in Parlamento andiamo per portare le nostre proposte", ha proseguito il vicepremier. "Il governo nasce con l'unico collante di dare fastidio alla Lega - ha aggiunto Salvini -. Non ho capito cosa vogliono fare". "La gente vuole meno tasse, piu' sicurezza e meno burocrazia. Un presidente del Consiglio che chieda consigli alla Germania su cosa fare in Italia non e' rispettoso, non e' normale - ha poi sottolineato il leader del Carroccio -.

Io chiedo che gli italiano possano scegliere che tipo di Italia avere per i prossimi 20 anni".

(ITALPRESS)