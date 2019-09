La nave Eleonore, della Ong tedesca Lifeline, ha forzato il divieto di entrare nelle acque territoriali italiane. Una volta giunta a Pozzallo in provincia di Ragusa l'imbarcazione sara' sequestrata per accertamenti, come ha fatto sapere la Guardia di Finanza al capitano. I 104 migranti a bordo potranno sbarcare.

"Presto l'Eleonore arriva a Pozzallo. Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero li' per incontrare l'equipaggio", scrive Lifeline su Twitter.

(ITALPRESS)