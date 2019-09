Tragico incidente in F.2 al Gp del Belgio, muore il francese Hubert

Tragedia nella Formula 2. Il pilota francese Anthoine Hubert e' morto a causa del terribile scontro nel quale e' stato coinvolto durante gara 1 del Gran Premio del Belgio.

"A seguito dell'incidente, avvenuto alle ore 17.07, la Fia si rammarica di comunicare che Anthoine Hubert e' deceduto alle ore 18.35 per le gravi ferite riportate": questo il comunicato emesso dalla Federazione internazionale dell'automobile. Nato a Lione il 22 settembre del 1996, Hubert aveva cominciato dai kart fino ad arrivare, quest'anno, in Formula 2 con il team britannico Arden International, vincendo anche due gare nella prima parte della stagione, a Montecarlo e Le Castellet. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche l'americano Juan-Manuel Correa e il francese Giuliano Alesi. "Correa - informa la Fia - e' in condizioni stabili ed e' in cura presso l'ospedale di Liegi.

Ulteriori informazioni sulle sue condizioni saranno fornite appena saranno disponibili. Alesi e' stato visitato e dichiarato idoneo dai medici. La FIA sta fornendo il proprio supporto agli organizzatori dell'evento e alle autorita' competenti e ha gia' avviato un'indagine sull'incidente".

(ITALPRESS)