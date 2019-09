Grillo al Pd: è un'occasione unica, compattiamo i pensieri

Grillo: "Mi rivolgo al Pd. Alla base dei ragazzi del Pd, e' il vostro momento questo, abbiamo un'occasione unica, Dio mio, unica. E allora cerchiamo di ricompattare i pensieri, di sognare un attimo a dieci anni con la visione.

Abbiamo un'offerta di tecnologia immensa, dobbiamo decidere che tipo di societa' vogliamo". Cosi' Beppe Grillo in un video dal titolo "sono esausto" sul suo blog, a proposito delle trattative in atto per arrivare alla formazione di un governo Pd-M5S. "Questa pena che vedo - aggiunge -, questa mancanza di ironia, dovete sedervi a un tavolo e essere euforici perche' appartenete a questo momento straordinario di cambiamento. Abbiamo da progettare il mondo, invece ci abbruttiamo, e le scalette e il posto lo do a chi, e i dieci punti, i venti punti, basta!".

(ITALPRESS)