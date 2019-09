Ispica, primo step per progetto Ismers

È positiva la valutazione ministeriale sul lavoro finora svolto con il progetto I.S.M.E.R.S, Idoneità Statica Manufatti Edifici nei centri storici ad alto Rischio Sismico (cartella clinica edificio), cofinanziato con fondi Horizon 2020 – Pon MISE 2014/2020.

È quanto emerso, al termine dell’incontro tenutosi negli uffici della Betontest in via Benedetto Spadaro 45, con Emilio Bellingeri, ricercatore del Cnr-Spin (Consiglio nazionale delle Ricerche - SuPerconducting and other INnovative materials and devices institute) di Genova, nelle vesti di valutatore ministeriale. Alla riunione erano presenti il Capo progetto professor Corrado Monaca, gli ingegneri Gaetano Fidélio e Giovanni Solarino direttori rispettivamente del laboratorio prove sui materiali da costruzione e prove e indagini geotecniche; i professori Francesco Micelli, docente di Tecniche delle Costruzioni all’Università del Salento, e Giovanni Berti, già docente di Scienze dei materiali nell'ateneo di Pisa e responsabile della spin off accademica Xrd tools srl, in rappresentanza dei soggetti attuatori del progetto.

Il valutatore ministeriale ha esaminato l’ampia documentazione fornitagli. I dati rilevati sugli edifici presi in esame, su indicazione del Libero Consorzio di Ragusa e delle amministrazioni comunali di Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo, Giarratana, Vittoria e Rosolini, e della Soraintendenza ai BB.CC. AA. di Ragusa, sono stati raccolti in fascicoli – uno per edificio - articolati in più sezioni, contenenti la documentazione amministrativa e il piano di indagine, le planimetrie, le risultanze delle indagini termografiche, endoscopiche, identificative della tipologia di muratura; gli esiti delle prove penetrometriche, sclerometriche, della caratterizzazione macroscopica in situ, dell’analisi granulometrica e ultrasonica e dell’analisi diffrattometrica anche su strutture in cemento armato corredate da varie schede tecniche e prove di carico.

Particolarmente apprezzata dal dott. Bellingeri l’attività svolta sul piano della comunicazione, con una corposa rassegna stampa e con la realizzazione di un filmato documentario che riporta con la massima trasparenza e tracciabilità tutte le fasi e le singole analitiche azioni realizzate nell'ambito del progetto di ricerca ISMERS della Betontest autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nell’incontro si sono discusse le possibilità di estendere la metodologia di analisi utilizzata nella ricerca ai fini del presente progetto per il rilevamento di criticità non solo in edifici ma anche in viadotti stradali e autostradali. Il valutatore, inoltre, ha ascoltato con grande interesse le novità circa la sorprendente resistenza della pietra dura iblea, emerse proprio nella fase preliminare e tuttora oggetto di studio e quelle riguardanti il sistema di interpretazione delle misurazioni reticolari a scala nanometrica con gli indicatori per l'utilizzo di metodi di intelligenza artificiale.

Gli intervenuti trasmetteranno copia dei report finali al libero Consorzio Comunale di Ragusa, ai Comuni interessati, al Sovraintendente BB.CC.AA. arch. Giorgio Battaglia e all'ing. capo del Genio civile di Ragusa Ignazio Pagano Mariano, che ha seguito sin dall'inizio tutte le varie fasi del progetto ISMERS. Emilio Bellingeri ha concluso la sua visita recandosi presso l'edificio scolastico del Liceo Curcio/L. da Vinci di via Andreoli e nelle Scuola L. Einaudi in Piazza Unità d'Italia accompagnato dall'Assessore Comunale Gianni Stornello per verificare la tipologia dei saggi e misurazioni effettuati.

Il mare nella letteratura femminile del '900 e le sue declinazioni successive. Saranno Elena Stancanelli e Nadia Terranova ad approfondire il tema dell'incontro di lunedì 2 settembre alle 19.30 a Comiso.

Le due scrittrici partiranno dagli spunti offerti dai loro ultimi romanzi, “Venne alla spiaggia un assassino” e “Addio Fantasmi” per allargare lo sguardo sul mare. “Scrittrici di mare” appunto, è il nome dell’incontro di lunedì 2 settembre che si svolgerà presso l’Hotel El Homs di Comiso cui seguirà un aperitivo offerto dallo staff dell’hotel. La Libreria Mondadori di Ragusa, co-organizzatrice dell’evento, metterà a disposizione dei partecipanti le copie dei libri delle due autrici. Appuntamento dunque in via Salvatore Girlando 49, nel pieno centro di Comiso, per un incontro che vuole trasformare l’Hotel El Homs in un luogo di intrattenimento e scambio culturale.