Scrittrici di mare a Comiso: lunedì 2 settembre

Il mare nella letteratura femminile del ‘900 e le sue declinazioni successive. Saranno Elena Stancanelli e Nadia Terranova ad approfondire il tema dell’incontro di lunedì 2 settembre alle 19.30 a Comiso.

Le due scrittrici partiranno dagli spunti offerti dai loro ultimi romanzi, “Venne alla spiaggia un assassino” e “Addio Fantasmi” per allargare lo sguardo sul mare. “Scrittrici di mare” appunto, è il nome dell’incontro di lunedì 2 settembre che si svolgerà presso l’Hotel El Homs di Comiso cui seguirà un aperitivo offerto dallo staff dell’hotel. La Libreria Mondadori di Ragusa, co-organizzatrice dell’evento, metterà a disposizione dei partecipanti le copie dei libri delle due autrici. Appuntamento dunque in via Salvatore Girlando 49, nel pieno centro di Comiso, per un incontro che vuole trasformare l’Hotel El Homs in un luogo di intrattenimento e scambio culturale.