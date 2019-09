Ragusa, ritorna il premio ragusani nel Fondo

Sabato 7 settembre alla rotonda Maria Occhipinti di Ragusa. Verrà assegnato anche il premio ‘Pappagallo d’oro’. Torna, con la sua decima edizione, il Premio “Ragusani nel Fondo” che avrà luogo sabato 7 settembre nello scenario della Rotonda Maria Occhipinti di Ragusa, a partire dalle ore 19.

Si tratta, come ricorda il comitato organizzatore, di un riconoscimento ‘alternativo’ che premia gli ultimi, i deboli, i dimenticati, ma anche chi resiste, chi cerca di non affondare a prezzo di sforzi e sacrifici: Interamente autogestito e quindi senza alcun tipo di contributo pubblico ed istituzionale, l’edizione di quest’anno, promettono gli organizzatori, riserverà mon poche sorprese. Del resto, proseguono “ogni anno c’è l’imbarazzo della scelta, tante sono le situazioni umane e sociali della nostra provincia che meriterebbero di essere portate all’attenzione; quest’anno le tre selezionate rappresentano tre mondi apparentemente separati ma uniti dalla volontà che in ognuno di loro viene espressa con determinazione, di non farsi schiacciare da un sistema che spesso e volentieri è molto attento alle frivolezze e agli sprechi ma ignora o discrimina intere fasce sociali, categorie, gruppi e associazioni impegnati nella difesa dei diritti sociali anche più elementari”.

Rigorosamente top secret i nomi delle realtà che riceveranno il riconoscimento quest’anno, anche se, sono ancora gli organizzatori a parlare “possiamo sin da ora promettere che la loro presenza riempie di orgoglio il comitato organizzatore e sarà vissuta da tutto il pubblico come un’occasione di crescita e di arricchimento”. Ma l’edizione di quest’anno riserverà anche una simpatica sorpresa, con l’istituzione del premio ‘Pappagallo d’oro’ che verrà assegnato “a un politico, amministratore, personaggio distintosi per il suo apporto negativo al bene comune.

Anche in questo caso si tratterà di una sorpresa”. La serata, conclude il comitato organizzatore, “è, come sempre, l’occasione per un incontro vasto in un’area del centro storico tra le più isolate e dimenticate; un momento di convivialità e di divertimento insieme”. (da.di.)