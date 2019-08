Europa League: Lazio con Celtic-Rennes, Roma con Borussia m.-Istanbul

Lazio nel girone E con gli scozzesi del Celtic, i francesi del Rennes e i rumeni del Cluj; Roma nel girone J con i tedeschi del Borussia Moenchengladbach, i turchi del Istanbul Basaksehir e gli austriaci del Wolfsberger.

Questo l'esito dei sorteggi di Europa League per le due italiane, Lazio e Roma, che prenderanno il via alla fase a gironi. Questi i 12 gironi completi dopo il sorteggio effettuato oggi a Montecarlo. Prima giornata in programma il 19 settembre, ultima il 12 dicembre. Si qualificano per i sedicesimi le prime due di ogni raggruppamento. La finale e' in programma il 27 maggio al Gdansk Stadium di Danzica. GIRONE A: Siviglia (Esp) - Apoel (Cyp) - Qarabag (Aze) - Dudelange (Lux). GIRONE B: Dinamo Kiev (Ukr) - Copenaghen (Den) - Malmoe (Swe) - Lugano (Sui)

GIRONE C: Basilea (Sui) - Krasnodar (Rus) - Getafe (Esp) - Trabzonspor (Tur). GIRONE D: Sporting Lisbona (Por) - Psv (Ned) - Rosenborg (Nor) - Lask (Aut). GIRONE E: LAZIO (ITA) - Celtic (Sco) - Rennes (Fra) - Cluj (Rou) GIRONE F: Arsenal (Eng) - Eintracht (Ger) - Standard Liegi (Bel) - Vitoria (Por). GIRONE G: Porto (Por) - Young Boys (Sui) - Feyenoord (Ned) - Rangers (Sco). GIRONE H: Cska Mosca (Rus) - Ludogorets (Bul) - Espanyol - Ferencvaros (Hun). GIRONE I: Wolfsburg (Ger) - Gent (Bel) - Saint Etienne (Fra) - Oleksandrija (Ukr)

GIRONE J: ROMA (ITA) - Borussia M. (Ger) - Istanbul (Tur) - Wolfsberger (Aut). GIRONE K: Besiktas (Tur) - Braga (Por) - Wolverhampton (Eng) - Slovan Bratislava (Svk). GIRONE L: Manchester United (Eng) - Astana (Kaz) - Partizan (Srb) - Az Alkmaar (Ned)

