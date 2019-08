Dieta iposodica dimagrante contro ipertensione e cellulite: menù

La dieta iposodica dimagrante contro ipertensione e cellulite. La dieta iposodica si basa su un regime alimentare che prevede il consumo di alimenti senza sale.

La dieta iposodica dimagrante inoltre riduce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, cronico-degenerative e renali, ma anche ipertensione, osteoporosi e formazione di tumori dell’apparato digerente. Il sale in eccesso causa anche un fenomeno denominato ritenzione idrica, che provoca la cellulite e il fastidioso effetto buccia d’arancia. In base ai dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella nostra dieta giornaliera non dovremmo mai introdurre più di due grammi di sodio, ossia 5 grammi di sale da cucina, l’equivalente di un cucchiaino da tè.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta iposodica dimagrante contro ipertensione e cellulite. Lunedì: colazione con uno yogurt magro e 30 g di fiocchi d’avena. Pranzo: una porzione di riso integrale con 50 g di fagioli e un kiwi. Cena: orata al cartoccio, insalata mista e una fettina di pane integrale. Martedì: colazione con uno yogurt magro e 30 g di fiocchi d’avena. Pranzo: orzo con verdure e melanzane alla griglia. Cena: coscia di pollo arrosto, cetrioli e una fettina di pane integrale. Mercoledì: colazione con uno yogurt magro e 30 g di fiocchi d’avena. Pranzo: 100 g di farro con lenticchie e una mela. Cena: 200 g di merluzzo in padella, carote in insalata e 40 g di pane.

Giovedì: colazione con uno yogurt magro e 30 g di fiocchi d’avena. Pranzo: insalata con 200 g di patate, 50 g di soia ammollata la sera prima e bollita con le patate, due kiwi. Cena: petto di tacchino ai ferri, verdure grigliate e una fettina di pane integrale. Venerdì: colazione con uno yogurt magro e 30 g di fiocchi d’avena. Pranzo: 100 g di riso integrale con aceto balsamico e ananas. Cena: due uova sode, insalata di carote e 40 g di pane. Sabato: colazione con uno yogurt magro e 30 g di fiocchi d’avena. Pranzo: 100 g di orzo lessato con 50 g di ceci lessati rucola e pomodorini. Cena: 200 g di sogliola al vapore, insalata di radicchio e una fetta di pane integrale.

Domenica: colazione con uno yogurt magro e 30 g di fiocchi d’avena. Pranzo: 100 g di farro con 200 g di piselli e 200 g di prugne. Cena: insalata di 200 g di polpo lesso con pomodorini e rucola e peperoni e una fetta di pane integrale. La dieta iposodica dimagrante contro ipertensione e cellulite prevede ogni giorno il consumo di soli due 2 cucchiai di olio crudo, di mezzo cucchiaino di sale al giorno e di almeno 2 litri di acqua naturale (o tè e tisane senza zucchero) e mangiare un frutto a metà pomeriggio. Inoltre la dieta iposodica dimagrante contro ipertensione e cellulite prevede l’eliminazione di alcuni alimenti, ecco quali: salse, soia, ketchup, maionese e margarina.

Fate attenzione anche ai legumi in scatola (mais, fagioli o piselli) e ai piatti pronti e surgelati. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.