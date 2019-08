Dieta ipoglicemica o dieta intelligente per dimagrire subito: menù

La dieta ipoglicemica è la dieta intelligente per dimagrire in fretta senza dover rinunciare al cioccolato e al gusto. La dieta ipoglicemica o dieta a basso indice glicemico prevede il consumo di alcuni alimenti che vengono bruciati subito dall'organismo a discapito di quelli che invece vanno direttamente ad accumularsi sui fianchi.

La dieta ipoglicemica prevede il consumo di molti alimenti gustosi tra cui formaggio e cioccolato. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio settimanale della dieta ipoglicemica o dieta intelligente per dimagrire senza rinuciare al cioccolato e al gusto. La colazione può essere a base di frutta fresca con il succo di un limone o con un bicchiere di tè verde con menta e frutta fresca. Lunedì: pranzo con insalata mista con pomodori, cetriolo, lattuga, rucola, avocado, olive, fagiolini, ravanelli. Cena: pesce al vapore, melanzane alla griglia e uno yogurt magro.

Martedì: pranzo con verdure cotte al vapore o alla griglia e crema di zucchine. Cena: insalata, prosciutto cotto e spinaci al vapore. Mercoledì: pranzo con una zuppa di zucchine, toast di pane integrale al caprino e una tisana al basilico. Cena: insalata di cetriolo e carpaccio di salmone. Giovedì: pranzo con sardine farcite alle erbette e al cumino e insalata di finocchio. Cena: insalata di riso con verdure di stagione e melone. Venerdì: pranzo con una zuppa di quinoa all'aglio e al latte di mandorle, insalata mista e una mela cotta. Sabato: pranzo con una zuppa di piselli, insalata mista di verdure di stagione.Cena: insalata mista e verdure al vapore.

Domenica: pranzo con una zuppa di carote, porri e sedano, triglia alla griglia e una mela al forno. Cena: una porzione di pasta integrale con pomodoro e basilico, insalata di valeriana e basilico. Alimenti consigliati e vietati dalla dieta ipoglicemica o dieta intelligente a basso indice glicemico. Per orientarti su quali alimenti preferire e quali evitare secondo la dieta del basso indice glicemico, ecco a te una classifica dei principali cibi in base a loro IG. Fra quelli con un IG basso (meno di 55), che è possibile quindi consumare regolarmente, troviamo: pasta (non integrale) al dente; mela e succo di mela, pere, lenticchie, arancia e succo d'arancia, uva, yogurt magro, fagioli cannellini, cioccolato fondente, frutti di bosco, carota cruda, sorbetto.

Fra quelli con un IG medio (55-70), da assumere con moderazione: riso basmati, banana, fiocchi d'avena, bibite gassate, mais, fagioli borlotti in scatola, ananas, piselli, pizza, marmellata, muesli, semola (couscous), pane integrale. Fra quelli con un IG alto (maggiore di 70), il cui consumo è da limitare il più possibile: pane (bianco), patate a vapore, corn flakes (anche light), patatine fritte, purè, riso bianco, carote cotte, glucosio, biscotti, brioches, pasticcini, polenta. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.