La dieta per colesterolo e trigliceridi o dieta antigrasso consente di dimagrire mangiano in maniera sana. E’ una dieta equlibrata che si basa sul consumo di alimenti sani. La dieta per colesterolo e trigliceridi alti si basa sull’impiego di cibi bruciagrassi come quelli protetici e detox come i cibi ricchi di fibre, soprattutto quelle solubili.

La dieta per colesterolo alto e trigliceridi alti per dimagrire prevede il consumo di alimenti proteici che andranno scelti con attenzione, privilegiando legumi, tofu, tempeh, pesce e carni bianche. La dieta deve lasciar posto, se tollerati, anche a uova (2 a settimana) e formaggi, preferendo grana, parmigiano, certosino, primo sale, caprini freschi, mozzarella e ricotta, purché consumati con moderazione e 1-2 volte a settimana. Una porzione di grana o parmigiano sarà di 30g, per la ricotta 120-150g, la mozzarella 70g e gli altri 100g. Lo yogurt naturale, invece, potrà essere portato in tavola 1-2 volte al giorno. Va aumentato l’apporto di fibre solubili, come i betaglucani di avena e orzo, le mucillagini di pere e semi di lino, le pectine delle mele e i galattomannani dei legumi.

La dieta per colesterolo e trigliceridi alti e per dimagrire non deve essere seguita senza aver chiesto il parere del èpproprio medico e non deve mai sostituire nessuna terapia farmacologica. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.