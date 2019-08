La dieta dell’ananas per dimagrire in pochi giorni fino a 2 kg è una tra le diete lampo estive più seguite. La dieta dell’ananas ha come alimento pril’ananas.

La dieta dell’ananas è una dieta drenante ed ipocalorica. La dieta dell’ananas non è adatta a tutti e non può essere seguita oltre i 3 giorni. ma vediamo cosa si mangia in un esempio tipo di menù della dieta dell’ananas. Colazione con due fettine di ananas e una fetta di pane integrale. Spuntino: succo di ananas senza zucchero. Pranzo: petto di pollo condito con le spezie che più piacciono e come dessert 2-3 fette di ananas.Merenda: due fette di anans o uno yogurt all’ananas.Cena: minestrone di verdure, insalata con lattuga, ananas e pezzetti di pollo.

Come dessert 2-3 fette di ananas. In alternativa al pollo si può mangiare il pesce fresco o il tonno in scatola. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete o ipertensione. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.