Governo, Palazzo Chigi c'e' percorso per programma condiviso

Dopo aver concluso le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato, sia di maggioranza che di opposizione, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha incontrato una delegazione del Movimento 5 Stelle, composta da Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e una delegazione del Partito Democratico, composta da Dario Franceschini e Andrea Orlando.

"Nel corso dell'incontro si e' delineato un percorso di lavoro per consentire al Presidente incaricato di elaborare un programma condiviso da entrambe le forze politiche sulla base delle prime linee programmatiche che gli sono pervenute - si legge in una nota di Palazzo Chigi -. Domani mattina si terra' una riunione per lavorare al programma di governo, coordinata dal Presidente Conte. Lunedi' il Presidente incaricato Conte continuera' le consultazioni incontrando una delegazione di rappresentanti delle popolazioni terremotate e una delegazione di rappresentanti delle associazioni dei disabili".

(ITALPRESS)