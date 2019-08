Scinnuta del simulacro di San Giuseppe a Giarratana

E’ tutto pronto a Giarratana. Oggi sarà possibile tornare a venerare in maniera ancora più intensa il patriarca San Giuseppe. Infatti, nella Perla degli Iblei, prenderanno il via i festeggiamenti autunnali in onore del patrono della Chiesa universale.

Gli appuntamenti religiosi e ricreativi si concluderanno domenica 8 settembre con le due processioni. Oggi, però, 31 agosto, è il momento della “Scinnuta” del simulacro. Il rito si terrà in chiesa Madre. Il simulacro del santo patriarca sarà accolto dalla comunità parrocchiale per essere traslato nella navata centrale. L’appuntamento subito dopo la celebrazione eucaristica delle 18,30 che sarà presieduta dal parroco, don Mariusz Starczewski. La “Scinnuta” è anche un modo per affidare la comunità giarratanese alla speciale protezione di San Giuseppe.

Dal 5 al 7 settembre, invece, è in programma il triduo in preparazione alla festa che quest’anno sarà predicato da padre Giuseppe Iacono, amministratore parrocchiale della parrocchia Sacro Cuore di Comiso. Tra gli appuntamenti ricreativi da mettere in rilievo quello di sabato 7 settembre, vigilia del giorno clou della festa, quando, alle 21,30, in piazza Vittorio Veneto, si terrà lo spettacolo musicale “LauracantaLaura”, tributo al repertorio di Laura Pausini a cura di Laura Sfilio.