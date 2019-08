Salvatore Ottone di Vittoria è Mister Italia Sicilia 2019

E’ Salvatore Ottone, 22 anni di Vittoria, in provicnia di Ragusa, è il nuovo Mister Italia Sicilia 2019. Alto 1.76, del segno zodiacale del toro, capelli castano chiari e occhi verdi, sono alcune delle sue caratteristiche. Salvatore fa il commerciante nell’azienda di famiglia, la sua ambizione è entrare nel mondo del cinema.

Gli sport che predilige sono il calcio e il fitness. Assieme agli altri finalisti regionali rappresenterà la Sicilia alle Finali Nazionali di Lignano Sabbiadoro (UD). Tutti assieme sono stati presentati in occasione della Finale Regionale di “Una Ragazza per il Cinema” che si è tenuta nei giorni scorsi a Chiaramonte Gulfi (RG). Con Salvatore a Lignano salirà anche Michele Stracquadaini 26enne di Vittoria che ha vinto il titolo di Mister Fitness Sicilia. Michele è alto 1.80, capelli neri e occhi castani, del segno dei gemelli, lavora come impiegato, ama ballare e vorrebbe intraprendere il lavoro di modello. Anche Mister Eleganza Sicilia – Federico Impellizzeri parteciperà alle prefinali dall’11 al 14 settembre.

Federico ha 21 anni, è uno studente, il suo segno zodiacale è il sagittario, capelli castani e occhi azzurri, alto 1.83. A lui interessa il mondo del cinema. In occasione della finale regionale tenutasi a Scoglitti il titolo Mister #Millennial è andato ex aequo a Giovanni Giocolano e a Giovanni Occhipinti. Giovanni Giocolano è alto 1.87, capelli e occhi castani, 22 anni, aspirante modello con la passione per il canto. Giovanni Occhipinti è alto 1.86, anche lui capelli e occhi castani, del segno del cancro, agronomo. Ad Alessandro Palmeri è andata la fascia Mister Boy Italia. Alessandro è di Catania, è alto 1.95, capelli neri e occhi castani, anche lui del segno del sagittario, in attesa di prima occupazione. Si definisce un ragazzo determinato, solare, socievole.

Mister Cinema Sicilia è stato eletto Simone Lo Cascio, 23enne di Caltanisetta, studente universitario, alto 1.80, capelli castani e occhi azzurri. Pratica molti sport tra questi il tennis, il calcio e fa fitness. La manifestazione è stata organizzata dalla Lasanzoneventi di Vittoria (RG) agente in esclusiva per la Sicilia di Mister Italia e di Una Ragazza per il Cinema. Oltre allo spazio dedicato alle Miss e ai Mister lo spettacolo è stato arricchito anche con dei momenti di spettacolo dell’accademia di ballo “Step Up” di Vittoria (RG). A condurre la selezione Ernesto Trapanese conduttore di contest e già presentatore in radio e tv.

La selezione è sarà coordinata da Angela Sanzone e Lorenzo Salerno che da quest'anno ha deciso di occuparsi anche di Mister Italia, l'originale concorso nato nel 1983 e collegato ai maggiori concorsi mondiali. Partner di Mister Italia, sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo, Santero Wines e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara.