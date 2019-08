Ragusa in condizioni pietose la fontana di piazza Poste FOTO

Ha accolto turisti e ragusani in festa per San Giovanni al peggio delle proprie condizioni, la fontana di Piazza delle Poste, proprio dirimpetto al Palazzo comunale: acqua putrida e rifiuti di ogni tipo.

Lo segnala il consigliere grillino Sergio Firrincieli che si dice consapevole che si tratta di un problema che si ripropone periodicamente, ma che si stupisce “perché non si è pensato a ripulire la fontana all’inizio della settimana, meglio ancora il giorno prima del 29 agosto, sapendo che andavamo incontro alla festa del patrono e che ci sarebbe stato questo problema? E tra l’altro, non si può neppure dire che la questione avrebbe potuto essere dimenticata visto che la fontana si trova proprio di fronte a palazzo della Città”. Per cui un invito “all’amministrazione comunale di trovare un sistema più adeguato che consenta di risolvere, una volta per tutte, la questione del riciclo dell’acqua facendo in modo che la stessa, periodicamente, non ristagni assumendo un colore che, sinceramente, la rende inguardabile”.

Questione, quella della fontana di Piazza Poste, ma un po’ del degrado di tutto il sito, di cui si era occupato, soltanto manco due mesi fa, a luglio, un altro consigliere, Gianni Iurato, di Ragusa Prossima. Iurato aveva segnalato uno stato di abbandono e degrado generale, che comprende anche la pavimentazione divelta della piazza fin sotto il monumento ai caduti della prima guerra mondiale. Insomma che dire, le varie amministrazioni, compresa l’attuale, si occupano, bene o male, di tante altre cose, senza però vedere quanto è sotto i loro occhi, o meglio, sotto i loro balconi. (da.di.)