La tanto attesa fumata bianca è arrivata: il Pietro Scollo è pienamente agibile e potrà opsitare le gare casalinghe di Modica e Frigintini impegnate entrambe nel torneo di Promozione.

E’ stato dunque positivo l’esito della Commissione Pubblici Spettacoli convocata questa mattina che doveva esprimersi sulla possibilità di aprire le porte ai tifosi in vista degli imminenti impegni sportivi. La tribuna A è stata omologata per 300 posti, la B per 650 posti, la tribuna ospiti per 300 posti per un totale di 1300 spettatori. Nelle scorse settimane, sotto il controllo degli assessori Monisteri e Belluardo e con il fondamentale contributo del consigliere Giammarco Covato, sono stati effettuati numerosi interventi per sanare le pecche del polisportivo modicano.

E’ stato rifatto il fondocampo con una pulizia accurata da ogni forma di pietrisco, sono state ricostruite le panchine, bonificati e ricostruiti gli spogliatoi, riverniciate le ringhiere, sistemate le porte di emergenza e l’impianto di irrigazione. Inoltre è stata effettuata una profonda opera di pulizia e scerbatura oltre alla riverniciatura delle pareti esterne. Per evitare che vengano nuovamente imbrattate dagli spray, il Comune installerà una gigantografia di Zio Pietro e due dedicate ai gruppi organizzati dei tifosi rossoblù. “La riapertura del Caitina – commenta il Sindaco – è una vittoria di squadra visto che nelle ultime settimane tante persone ci hanno lavorato per arrivare ad oggi.

Dagli operai della Spm alla Multiservizi, dagli elettricisti ai giardinieri. Senza dimenticare il fondamentale aiuto avuto dai miei assessori Monisteri e Belluardo e dal consigliere Covato che giornalmente si sono recati sul posto a controllare l’avanzamento dei lavori. Ora mi auguro che le nostre squadre possano onorare al meglio la struttura ed il nome che essa porta”.