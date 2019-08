Lavori di scerbatura a Comiso e Pedalino

Sono stati avviati gli interventi di scerbatura a Comiso e Pedalino, e la pulizia di alcuni tratti dell’alveo del fiume Ippari. “In questi giorni, come programmato – spiega l’assessore Vittoria - è stato avviato un nuovo intervento di diserbo che manterrà il meritato decoro della nostra cittadina e della nostra frazione, a partire dal quartiere “ Grazia”, dove l’intervento è quasi concluso.

Verranno ripulite strade e marciapiedi dalle erbe infestanti e il cui ultimo intervento è stato effettuato a luglio. Interventi particolari sono previsti per le scuole, per “Cave Grazia” e per alcuni tratti dell’alveo del fiume Ippari. Contemporaneamente ai suddetti interventi – ancora Biagio Vittoria- si procederà alla pulizia delle caditoie al fine di favorire il corretto deflusso e smaltimento delle acque piovane. Abbiamo stilato un calendario preciso , al fine di evitare di intervenire a macchia di leopardo. La programmazione alla quale abbiamo pensato, contempla la suddivisione in quartieri.

Ci siamo concentrati subito sulle scuole – conclude l’assessore- proprio in concomitanza con il prossimo inizio dell’anno scolastico, poiché non avrebbe avuto senso procedere tempo prima o durante l’avvio delle lezioni.”