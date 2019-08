Rassegna dei sapori a San Giacomo, domenica 1 settembre

L’associazione Il Tellesimo comunica, con profondo rammarico, che quest’anno, la tradizionale “Rassegna dei sapori dell’entroterra ibleo” non si terrà.

La decisione è stata assunta dai promotori dell’evento dopo che, per motivi di carattere organizzativo e logistico, non sarebbe stato possibile garantire la necessaria qualità nei servizi ai numerosi fruitori del tradizionale appuntamento che si sarebbe dovuto tenere, come ogni anno, la prima domenica di settembre e quindi, in questo caso, domenica 1 settembre. “Una scelta che abbiamo assunto a malincuore, anche perché quest’anno avremmo celebrato la ventesima edizione – afferma il portavoce dell’associazione Il Tellesimo, Mario Chiavola – ma che era inevitabile alle luce delle difficoltà insorgenti.

In ogni caso consideriamo questo come un anno sabbatico, ci scusiamo con tutte le persone che ci sarebbero venute a trovare e che, perdendo questa occasione, saranno rimaste deluse. Invitiamo le stesse persone ad essere con noi nel 2020 quando, di certo, allestiremo la ventesima edizione della Rassegna dei sapori per esaltare sempre di più le tradizioni gastronomiche di casa nostra”.