Torino eliminato, Wolverhampton ai gironi di Europa League

Non riesce l'impresa al Torino di Mazzarri sconfitto per 2-1 dal Wolverhampton ed eliminato dal playoff di Europa League dopo il ko per 3-2 dell'andata. Al Molineux Stadium, Jimenez e Dendoncker spezzano il sogno della rimonta dei granata costretti a salutare la competizione europea prima dell'approdo alla fase a gironi.

Per assistere alla prima occasione da gol dei padroni di casa bisogna aspettare il 23': Traore' parte dalla trequarti e arriva di fronte a Sirigu bravo a respingere la conclusione del laterale. Lo spagnolo classe 96 e' in forma e al 30' la rete dell'1-0 parte da una sua iniziativa: Traore' supera Aina e scodella in area per la spaccata vincente di Jimenez, bravo a battere Sirigu sul primo palo. Al 36' su un cross di De Silvestri, Zaza prende spazio in area e incorna di testa senza preoccupare Rui Patricio. Nella ripresa il Torino entra in campo con un piglio piu' intraprendente e al 57' c'e' il pareggio granata: punizione di Baselli che trova il colpo di testa vincente di Belotti.

La festa del pari dura poco: Jota si libera al tiro in area, Sirigu respinge ma sulla ribattuta Dendoncker, a porta sguarnita, e' il piu' veloce ad appoggiare la palla in rete con l'aiuto del palo. Il Toro va vicino al gol con Zaza, Belotti e Meite' ma non e' fortunato. Nel Wolverhampton entra anche l'ex Milan Cutrone, finisce 2-1 per gli inglesi, il Torino di Mazzarri saluta l'Europa League a testa alta.

