Dieta dissociata funziona per dimagrire subito in 7 giorni: menù

La dieta dissociata funziona per dimagrire velocemente di 2 kg in una settimana. La dieta dissociata funziona se si segue un regime alimentare nel quale si assumono separatamente i nutrienti fondamentali, ovvero carboidrati, proteine e grassi.

In pratica la dieta dissociata funziona se dopo che si mangia un piatto di pasta non si consuma carne, pesce o latticini. La dieta dissociata aiuta a perdere peso in quanto migliora l’assorbimento dei nutrienti. Questo tipo di dieta, tra l’altro, consiglia di aumentare il consumo di frutta e verdura (cibi ricchi di vitamine e sali minerali) riducendo invece l’apporto di proteine animali, associate ad un maggior rischio di sviluppare alcune patologie. L’aumento del consumo di frutta e verdura serve inoltre ad aiutare la disintossicazione dell’organismo che provato dallo stile di vita moderno e da una cattiva alimentazione rischia invece di caricarsi di tossine.

Ma vediamo in un esempio di menù settimanale cosa si mangia nella dieta dissociata. Lunedì: colazione con frutta fresca di stagione, yogurt, un tè verde o un caffè. Pranzo: pasta integrale al pomodoro. Cena: pesce al forno con verdure. Spuntini: una mela o un finocchio. Martedì: colazione con frutta fresca di stagione o latte scremato, un tè verde o un caffè senza zucchero. Pranzo: riso integrale con verdure. Cena: petto di pollo con insalata e pomodori. Spuntini: macedonia senza zucchero o carote. Mercoledì: colazione con uno yogurt con frutta e caffè. Pranzo: patata al cartoccio con insalata mista. Cena: formaggio a scelta con verdure. Spuntini: frutta fresca o verdura.

Giovedì: colazione con un frullato di frutta fresca. Pranzo: pasta integrale al pomodoro e basilico. Cena: zuppa di legumi con verdure. Spuntini: frutta fresca o verdura. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato e un caffè senza zucchero. Pranzo: riso ai funghi porcini. Cena: uova e verdura di stagione. Spuntini: un kiwi o una pera o una mela o carote o un finocchio. Sabato: colazione con uno yogurt magro e caffè. Pranzo: pasta integrale con verdure. Cena: pesce con insalata e pomodori. Spuntini: frutta fresca o verdura.

Domenica: colazione con un bicchiere di latte scremato e un caffè senza zucchero. Pranzo: risotto con piselli. Cena: petto di tacchino ai ferri con verdure di stagione. Spuntini: macedonia senza zucchero o carote. La dieta dissociata funziona se si mangiano i carboidrati fino all’ora di pranzo; se il pasto più abbondante della giornata è il pranzo; se si mangiano le proteine a cena e se ogni pasto è costituito da una sola tipologia di nutriente sempre accompagnato da verdura. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.