Dieta per dimagrire pancia e fianchi: menù con alimenti senza sale

La dieta per dimagrire pancia e fianchi prevede il consumo di alimenti senza sale. La dieta per dimagrire pancia e fianchi è la dieta ideale per il rientro dalle vacanze. La dieta per dimagrire pancia e fianchi ha come alimenti principali frutta e verdura.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per dimagrire pancia e fianchi in un esempio di menù giornaliero. Colazione con due fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero e una tazza di latte parzialmente scremato oppure un caffè d'orzo con un cucchiaino di miele, uno yogurt magro alla frutta con 3 cucchiai di fiocchi di cereali integrali oppure 3 biscotti secchi con un cucchiaino di marmellata senza zucchero e un bicchiere di succo di ananas o spremuta di pompelmo. Spuntino: un kiwi oppure una pesca oppure una coppetta di fragole, ribes e mirtilli conditi con il succo di mezzo limone.

Pranzo: 70 g di pasta condita con un ragù vegetariano, insalata di sedano, carote, rucola e finocchi, un piccola albicocca oppure una porzione di orzo con mais e verdure fresche a piacere, 50 g di ricotta magra, 200 g di insalata verde oppure 40 g di caprino fresco con insalata mista di carote crude grattugiate, lattuga, finocchi, cetrioli, ravanelli e zucchine tagliate a julienne. Merenda: una fetta di melone oppure uno yogurt naturale con pezzetti di frutta fresca. Cena: legumi misti con un cucchiaio di pasta, peperoni alla griglia, 30 g di pane oppure 200 g di tofu, 100 g di patate al forno, 200 g di radicchio in insalata o alla griglia oppure 200 g di bistecche di soia, 200 g di zucchine e spinaci al vapore, 2 gallette di riso.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.